Animata assemblea di agricoltori ad Ariano: resta altissima l'attenzione Si va verso la costituzione di un'associazione e il coinvolgimento delle scuole

Da un lato il presidio dei trattori che non cessa minimamente, dall'altro la grande forza di Ariano Irpino ed in modo particolare da parte degli agricoltori del nord est. Un'affollata assemblea si è tenuta ieri sera nei locali del circolo della terza età di contrada Tesoro. Al centro dell'attenzione, le varie problematiche che attanagliano il settore dell’agricoltura.

Una riunione che è servita a fare il punto della situazione dopo gli scioperi e le varie manifestazioni promosse nelle ultime settimane.

L'obiettivo è quello di continuare a tenere viva e accesa la fiamma e continuare ad alimentare il movimento di protesta che finora non è stato vano.

La strada tracciata è quella che porterà alla costituzione di un'associazione che possa dare ancora più forza e consistenza a questo settore bistrattato.

"Vogliamo avere più voce in capitolo, chiediamo a più livelli di poter comunicare con forze politiche, funzionari regionali, per proporre iniziative tese alla salvaguardia del territorio e alla valorizzazione dei nostri prodotti."

Durante l'incontro si è parlato di tutte le problematiche agricole che dovranno essere poi affrontate successivamente alla costituzione dell'associazione.

Un coinvolgimento che secondo gli agricoltori dovrà interessare d'ora in avanti anche le scuole. Far capire anche qui alle giovani generazioni, l'importanza dei nostri prodotti al fine di difendere un settore primario, oggi fortemente in crisi.

Oltre agli agricoltori per il comune di Ariano Irpino ha partecipato il delegato all’agricoltura Giovanbattista Capozzi, da sempre sensibile a questa problematica e vicino al mondo rurale.