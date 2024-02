Santa Paolina, Ricciardelli: "Dalla nostra comunità, vicinanza e solidarietà" Il sindaco:"Ricordo le interminabili giornate della prevenzione che da anni hai regalato a tutti noi

"In merito ai recenti fatti che ti hanno riguardato, sento il bisogno di esprimerti la piena vicinanza e la completa solidarietà a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Santa Paolina." Inizia così la lettera che il sindaco di Santa Paolina, Rino Ricciardelli, ha inviato a Carlo Iannace, direttore della Breast Unit dell'ospedale 'Moscati' di Avellino.



"Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di conoscerti sotto il profilo umano e professionale - prosegue Ricciardelli - uomo dal cuore grande, sempre prodigo nei confronti di chiunque ne avesse bisogno, premuroso, altruista,competente e generoso.

La tua disponibilità non conosce stanchezza, mai infastidito per nessuna richiesta, a qualunque ora e in qualunque giorno.Interpreti la professione del medico come pochi oramai: al servizio della gente,sempre con il sorriso sulle labbra, capace di infondere fiducia e trasmettere serenità grazie alle tue competenze e alla tua innegabile umanità."

"Il “fiume rosa” - aggiunge il primo cittadino - parla per te: un fiume inarrestabile di riconoscenza e di affetto per tutto quanto hai saputo donare alle tue pazienti e ai tuoi pazienti: fiducia, speranza, voglia di lottare e di vivere.

Senza mai chiedere nulla in cambio. Ricordo le interminabili giornate della prevenzione che da anni hai regalato alla nostra comunità: con te si è cominciato a parlare di prevenzione e cura anche nelle nostre piccole realtà e, anno dopo anno, "gli incontri con il dottore Iannace” sono diventati degli appuntamenti attesi e calendarizzati.

Per te fare il medico non è un lavoro, non è una professione: fare il medico per te è una missione, ed in questa parola si racchiudono i tuoi valori che tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare. Forza Carlo! Siamo con te con tutto il nostro affetto, la nostra stima e la nostra solidarietà", chiude Ricciardelli.