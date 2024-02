Irpinia, torna la neve fiocchi bianchi sul Laceno e a Montevergine Le immagini dall'altopiano sul social . Nevica anche sul Partenio

Meteo, si abbassano le temperature e qualche timido fiocco di neve torna in Irpinia. Lo rende noto la pagina social del Laceno, grazie agli scatti di Tobia Conte, che svelano una domenica magica sull'altopiano. "In un inverno - non inverno, anche una semplice imbiancata, sottile, leggera ed effimera, rappresenta una "notizia".

Questa mattina una rapida nevicata ha imbiancato le vette più alte e per un attimo anche il Laceno. A quote di 1300-1400 (quindi non a valle) un leggero velo ha disegnato un po di stagione invernale". Spiegano gli amministratori della pagina social. "L’ultima Domenica di febbraio si apre con la neve all’Osservatorio. La temperatura è di 0.5°C". Avvisnao gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine annunciando il ritorno della dama biancha sulle vette del Partenio.