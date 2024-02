"Iannace incarna l'ideale alto dell'umanizzazione della cura del malato" Giordano: oltre 100 montefortesi visitate, grazie al volontariato

"Ieri pomeriggio al centro Fenestrelle in via Aldo Moro un appuntamento all'insegna della prevenzione in compagnia del Dott. Iannace, del dott. Capozzi e del dott. Topo.

Tantissime montefortesi (oltre cento) hanno avuto accesso gratuito alle visite, e siamo fieri di aver potuto contribuire in maniera fattiva a questa giornata sempre molto attesa.

Ringraziamo come sempre AMOS Partenio Odv, le sue volontarie, la caparbietà e la passione con cui da anni contribuiscono a scrivere una storia meravigliosa della nostra terra, fatta di impegno e amore per il prossimo". Così il sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano .

"In particolar modo ringraziamo Carlo Iannace, un uomo che ha fatto della cura degli altri una vera e propria missione di vita. Come amministratori ma anzitutto come uomini e donne perbene, siamo al suo fianco in tutto e per tutto, perchè conosciamo il profondo valore umano, morale e professionale che da anni lo contraddistingue.

E' stato piacevole trascorrere qualche ora in sua compagnia e al fianco degli altri straordinari professionisti che hanno contribuito alla riuscita della serata. Un ringraziamento particolare alla Confraternita di Misericordia di Monteforte Irpina, sempre attiva sul territorio dal momento della sua fondazione. Un ringraziamento altrettanto sentito alla Misericordia di Avellino.

Grazie infine a tutti i concittadini e concittadine che ieri hanno raggiunto il centro Fenestrelle di via Aldo Moro.

Presenti, in rappresentanza dell'amministrazione, il Sindaco Costantino Giordano, l'Assessore Giulia Valentino e il consigliere Angelo Damiano".