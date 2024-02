Open day alla prevenzione dell’infezione da Herpes Zoster: via alle vaccinazioni venerdì 1 marzo 2023 dalle 9.00 fino alle 17.00 a Montoro

Open day dedicato alla prevenzione dell’infezione da Herpes Zoster, anche chiamato Fuoco di Sant’Antonio. L’iniziativa, promossa dall’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, è in programma, in occasione della Settimana mondiale contro l’Herpes Zoster, venerdì 1 marzo 2023 dalle ore 9.00 fino alle ore 17.00 presso il Centro Anti Diabete del Presidio Sanitario di Montoro.

La vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Herpes Zoster riduce in modo significativo, non solo il rischio di sviluppare la malattia, ma anche le sue complicanze più debilitanti quali ad esempio la nevralgia post erpetica.

Alla vaccinazione possono sottoporsi tutti i cittadini, residenti in provincia di Avellino, con età superiore a 65 anni e i soggetti fragili di età superiore a 18 anni con le seguenti patologie:

diabete mellito

patologie cardiovascolari, esclusa l’ipertensione isolata, previa valutazione del rischio

BPCO e asma bronchiale

immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva

insufficienza renale cronica e in dialisi

forme recidivanti o particolarmente gravi di Herpes Zoster

Per sottoporsi alla vaccinazione è necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria ed eventuale documentazione medica attestante la propria patologia.