In ricordo del dottore Angelo Frieri: 3 anni fa ci lasciava il medico esemplare

Garbo, signorilità e competenza. Medico autentico, al servizio di tutti, sempre in prima linea, per ogni sfida, anche quella della pandemia. Tre anni fa ci lasciava il dottore Angelo Frieri. Il medico di tutti, degli ultimi, dirigente ospedaliero dell'Asl, sarà ricordato nel suo paese natale con una celebrazione liturgica. A Sant'Angelo dei Lombardi Venerdì 15 marzo, ci sarà la messa delle 18,00 che sarà celebrata presso la Cattedrale Sant’Antonino martire. Persona da tutti riconosciuta generosa, leale e altruista, Angelo Frieri non si è distinto soltanto per le sue capacità professionali come dirigente. È stato soprattutto un medico: assisteva e curava con grande umanità ed empatia, distinguendosi per la straordinaria sensibilità umana e una pacatezza, che non inficiava l’efficacia e la decisione del suo approccio professionale.