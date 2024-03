Maltempo, crollo termico nella notte: torna la neve in Irpinia Sopra i 1200 metri scende la neve sul Partenio. Oggi ad Avellino previsti rovesci e grandinate

Una rapida discesa delle temperature, pioggia e grandinate battenti e torna la neve in Irpinia. Fiocchi bianchi in alta quota sul Partenio nella notte e le previsioni annunciano altre ore di freddo e rovesci, anche a carattere nevoso.

Sul Partenio, si sono abbattuti brevi fenomeni a carattere di rovescio, che hanno assunto carattere nevoso a partire dai 1200-1300 metri. Alla quota di 1480 m s.l.m, la temperatura ha toccato una minima di -1.2°C.

Gli esperti dell' osservatorio di Montevergine mostrano quanto accade in vetta e annunciano per oggi: si prevedono condizioni di spiccata variabilità. Nella notte, in mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, potranno verificarsi locali fenomeni, anche a carattere di rovescio. Non sono escluse grandinate e brevi nevicate (soprattutto nella notte e al mattino) al di sopra dei 1100-1200 metri. Dal tardo pomeriggio, il tempo tenderà a migliorare. TEMPERATURE: in tenue flessione. VENTI: da deboli a moderati, con rinforzi nelle ore notturne, in prevalenza dai quadranti occidentali.

Ecco le Previsioni per domani, Venerdì 08 Marzo 2024: ad iniziali condizioni di tempo per lo più soleggiato, seguirà un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Al primo mattino, non sono escluse locali riduzioni della visibilità nelle aree vallive, così come locali gelate. TEMPERATURE: minime in generale flessione, massime in aumento.. VENTI: deboli dai quadranti meridionali.