Indian Bikers, oggi il 14esimo raduno all'insegna di rock, gusto e divertimento Più appuntamenti per una giornata di musica, motori e sapori

Nove marzo all'insegna delle moto ad Avellino e Sorbo Serpico, con il 14esimo raduno organizzato dagli Indian Bikers Mc South Italy. Porte aperte da stamane nella club house di Contrada Fiume, numero 3, a Sorbo Serpico, dove il chapter di Avellino ha organizzato una lunga giornata e serata di eventi. Quattordicesima edizione per un motoraduno aperto a tutti i tipi di moto e non solo per bikers, nella suggestiva location nel territorio di Sorboo Serpico, alle porte di Avellino. Free camping, musica, drink, food da stamane alle 10. E sempre in mattinata motogiro ad Avellino, sfidando la pioggia, e arrivo presso il Jungle Bar del Corso Vittorio Emanuele, per un gustoso aperitivo al suono del rombo delle moto. Le condizioni metereologiche annunciano un graduale miglioramento già dal tardo pomeriggio e proprio allora è prevista la serata a tutto rock con i "The Hot Rod Gang". Un concerto per fare tutti insieme un salto all'indietro nel tempo e divertirsi in una location unica. Musica, buon cibo, divertimento, tutto in una splendida serata all'insegna dei valori della fratellanza, divertimento e passioni comuni. Il raduno degli Indian Bikers Mc South Italy Chapter di Avellino si conferma ritrovo prezioso per i motociclisti del sud Italia e non solo. Le porte della club house sono aperte a tutti, per una giornata e serata di sano e gustoso divertimento. Per ogni info 3298128567 - 3495458183.