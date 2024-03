Il volontariato mostra i muscoli nelle aree interne: una forza importante Sindaci e rappresentanti del terzo settore a confronto in Irpinia

"Il volontariato ha un ruolo di primo ordine, svolge un'azione importante che spesso le istituzioni non riescono a mettere in atto. Un servizio offerto a minor prezzo e con grande abnegazione. Il mio omaggio totale a tutti coloro che sono impegnati in quest'opera."

Lo ha detto il direttore generale dell'Asl Mario Ferrante intervenuto a Montecalvo Irpino al convegno organizzato dalla locale pubblica assistenza in occasione dei 25 anni di preziosa attività svolta sul territorio.

Il presidente Tarquinio Lo Casale: "La presenza degli enti locali, amministratori, istituzioni è stata importantissima. Sono venute fuori tante idee e proposte. Qualcuno pensa che noi delle aree interne, siamo gente bistrattata ma i tempi difficili ci rafforzano e noi ce la faremo."

Presenti sindaci e rappresentanti del terzo settore. Una sinergia importante a sostegno delle aree interne.

"Il volontariato ha un ruolo fondamentale. E' il lievito della società, va coltivato, valorizzato e ricompensato." Questo il pensiero di Rosaria Bruno dirigente Cto emergenziale territoriale del 118, tra le centrali operative più efficienti in Italia.

Si tratta dell'ennesima iniziativa itinerante che vede protagonista il Cesvo Lab Csv Irpinia Sannio presieduto da Raffaele Amore e dalla dinamica direttrice Maria Cristina Aceto.

"L'obiettivo è quello di costruire sinergie tra enti pubblici e terzo settore per valorizzare le nostre aree interne. La difficoltà maggiore è la mancanza di una programmazione e il coinvolgimento del volontariato, non solo nella fase attuativa. Dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione di declino che vede le nostre aree morire giorno dopo giorno."