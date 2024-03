Avellino, gioia al Moscati: Armando lascia la terapia intensiva Il giovane venne investito da un'auto a viale Italia, davanti la facoltà di enologia il 2 febbraio

Armando, il giovane 33enne iscritto alla facoltà di Enologia di Avellino, coinvolto in un incidente lo scorso 2 febbraio davanti alla sede di Viale Italia, ha finalmente lasciato l'Unità di Terapia Intensiva dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Una notizia attesissima da settimane, che ha rapidamente fatto il giro dei social. Oltre un mese fa infatti il 33enne, Armando G. il suo nome, venne investito da un'auto proprio all'ingresso dell'università. Le sue condizioni vennero subito considerate molto gravi.

Il lavoro instancabile del team medico del Reparto di Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera, guidato da Angelo Storti, ha consentito il lento ma progressivo miglioramento delle condizioni cliniche del giovane, che da pochi giorni è stato trasferito in un nuovo reparto. Grande gioia per la comunità di Montefusco e per tutti coloro che, da ogni parte, hanno pregato per il suo recupero. Ora tutti attendono che Armando possa presto tornare a casa.