Trema il Vesuvio, terremoto 3.0: scossa avvertita anche a Montevergine I sismografi dell'Osservatorio sul Partenio hanno rilevato l'evento tellurico

"La scossa di terremoto di magnitudo 3.0 che ha interessato il vesuviano è stata avvertita anche all’Osservatorio di Montevergine, come testimoniato dalle rilevazioni del sismografo.". Lo rivelano gli esperti dell'osservatorio di Montevergine. Sulla pagina social i tecnici mostrano il grafico delle strumentazioni che mostra chiaramente la rilevazione.

La scossa di magnitudo 3 è stata registrata nella zona del Vesuvio alle 19.08 dell'11 marzo, come evidenzia l'Ingv sul proprio sito. L'epicentro è stato localizzato nelle vicinanze del Parco Nazionale del Vesuvio, come rileva l'Osservatorio Vesuviano. La scossa sarebbe stata avvertita in un raggio di quasi 20 km. In alcune località la popolazione si è riversata per strada. Non si registrano per ora danni a persone o cose.