Calo termico e qualche fiocco di neve: a Montevergine risveglio a 0 gradi Intorno ai 1400 metri lievi precipitazioni nevose

Meteo, continua l'allerta gialla in Campania e la scorsa notte, complice il netto abbassamento delle temperature, è sceso dal cielo qualche fiocco di neve. "A quota 1480 m s.l.m è presente stamani qualche traccia delle precipitazioni nevose manifestatesi nella giornata di ieri.La temperatura è di 0°C.". Si legge sulla pagina facebook dell'Osservatorio. Per oggi le previsioni annunciano: nelle ore notturne e in mattinata, è attesa un’alternanza tra nubi e schiarite, con possibili locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio, più probabili sui settori più occidentali e meridionali della provincia. Nel pomeriggio, vi sarà un moderato rischio di rovesci, anche a sfondo temporalesco, un po’ su tutto il territorio. Non sono esclusi fenomeni di grandine. In montagna, sono attese nevicate a partire dai 1200-1300 metri. Il tempo tenderà a migliorare in serata, sebbene siano attese locali riduzioni della visibilità. TEMPERATURE: in tenue flessione. VENTI: occidentali, da deboli a moderati, tendenti a disporsi da nord nel pomeriggio sulle aree più orientali della Provincia.

Previsioni per domani, Mercoledì 13 Marzo 2024:ad iniziali condizioni di cielo leggermente velato, seguirà un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio sono attesi locali rovesci di pioggia, accompagnati anche da grandine, a ridosso dei monti del Partenio e nel Vallo di Lauro. Il tempo tenderà a migliorare in serata. Al primo mattino, non sono escluse riduzioni della visibilità nelle aree vallive. TEMPERATURE: in calo nei valori minimi nelle aree vallive; massime in tenue rialzo. VENTI: occidentali, per lo più deboli.