Terremoto in Montenegro. Sisma rilevato dall'Osservatorio di Montevergine I dati rilevati sul Partenio

Alle ore 4:06, una forte scossa di terremoto (magnitudo 5.5) è stata registrata in Montenegro. Il sisma è stato rilevato anche dal sismografo dell’Osservatorio di Montevergine. I dispositivi e macchinari del centro sulla vetta del Partenio restano presidi preziosi per il monitoraggio e analisi dei fenomeni telluricci, ad ampio raggio.

Per quanto riguarda il terremoto di questa mattina nel nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 21 km dalla città di Plužine.

La scossa è stata avvertita anche sulla costa adriatica meridionale dell'Italia. Segnalazioni in tal senso arrivano in particolare dalla Puglia. Il sisma è stato registrato alle 4:06 ora italiana, con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a circa 280 km di distanza in linea d'aria da Bari