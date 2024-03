Settimana mondiale del glaucoma: oculistica all'avanguardia al Frangipane Grande sinergia tra l'Asl di Avellino e l'unione italiana dei ciechi e ipovedenti

Settimana mondiale del glaucoma. Grande sinergia all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino tra l'Asl di Avellino diretta in maniera meticolosa da Mario Ferrante e l'unione italiana ciechi sezione di Avellino. Stamane il socio consigliere Pierino Feriero insieme al consigliere nonchè vice presidente Gerardo Del Vecchio, hanno incontrato il medico oculista, chirurgo Gaetano Iovino, una vera e propria eccellenza in ambito sanitario della struttura ospedaliera arianese.

L'iniziativa è promossa dall'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità Iapb Italia onlus.

Nel mondo le persone affette da glaucoma sono circa 76 milioni, circa 1 milione nel nostro Paese, di cui però più o meno la metà non è consapevole di esserne affetta. Infatti, gran parte della popolazione non sa che cosa è il glaucoma e del grave rischio di perdita della vista che ne consegue. E anche chi ha sentito parlare di questa patologia e la conosce pensa che i sintomi siano riconoscibili e permettano di accorgersene in tempo. Ma non è così.

Una grande campagna di sensibilizzazione che coinvolge in modo capillare i territori grazie alla collaborazione delle strutture territoriali dell’unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, con la distribuzione di opuscoli informativi nelle piazze dei capoluoghi di provincia, interviste a medici oculisti sui media locali e controlli gratuiti o visite di approfondimento con oftalmologi.