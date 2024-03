Giochi matematici: Villanova del Battista tifa per Liliana, Sofia e Gianmatteo Semifinali internazionali in programma domani ad Avellino

Domani 16 marzo 2024 alle 14:30 si terranno le semifinali dei campionati internazionali di giochi matematici. Contestualmente si terrà la gara di consolazione online per tutti coloro che hanno disputato i quarti senza superarli. Anche l'Irpinia sarà protagonista ad Avellino al liceo statale Paolo Imbriani in via Morelli e Silvati

Da Villanova del Battista parte ci giunge un grande in bocca al lupo rivolto agli alunni Liliana Di Prisco, Sofia Moschella, Gianmatteo Silano i quali si accingeranno la penultima prova dopo aver superato egregiamente i quarti di finale coordinati dalla professoressa Rosetta Moschella. In caso di superamento delle prove la finale si svolgerà alla bocconi di Milano.