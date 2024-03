La fortuna bacia Atripalda, con biglietto da 5 euro gratta e vince 100mila euro Colpo grosso al Tabacchi Petrillo

Colpo grosso al tabacchi Petrillo di Atripalda, dove un fortunato giocatore ha portato a casa una super vincita da 100mila euro. Il fortunato ha ottenuto la vincita grazie ad un gratta e vinci da 5mila euro. Il biglietto fortunato, della serie “Numerissimi”, è stato acquistato – al costo di 5 euro – presso la Tabaccheria Petrillo sita in piazza Papa Giovanni XXIII, 52. Ignota l’identità della persona baciata dalla dea bendata. si brinda in paese per la fortunata vincita.