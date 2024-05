Ariano: una proposta per eliminare il degrado di fronte al cimitero Rivestire di siepe artificiale finta l'orrendo recinto di ferro realizzato negli anni scorsi

Rivestire di siepe artificiale finta l'orrendo recinto di ferro realizzato negli anni scorsi di fronte al cimitero di Ariano Irpino al cui interno vi sono i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Una mostruosità, un pugno nell'occhio e una grave offesa al decoro urbano e ai propri cari non più accettabile. Da qui la proposta di eliminare il recinto della vergogna partendo proprio da uno dei luoghi più affettivi agli arianesi.

E non crediamo servano grandi risorse e opere così impegnative. Basta prendere esempio da quanto è stato realizzato da privati dinanzi alla caserma dei carabinieri in via Maddalena o nel piazzale degli uffici del consorzio Hirpinia Orsara.

Una siepe sarebbe sicuramente più resistente e decorosa rispetto alla squallida rete precedente per niente resistente e idonea. Giriamo la segnalazione al sindaco Enrico Franza, all'assessore Toni La Braca e al dirigente dell'area tecnica Angelo Morella.

Partire da qui in attesa di un progetto complessivo di riordino di queste strutture che sappiamo è comunque nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, sarebbe davvero un grande segnale di civiltà. Attendiamo una risposta in termini operativi.