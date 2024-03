Sviluppo integrato tra agricoltura e industria: arriva Piantedosi in Irpinia Il ministro a Sant'Angelo dei Lombardi per inaugurare le attività del nuovo centro polifunzionale

Lunedì 18 marzo alle 11.30 presso la sala teatrale del centro sociale Don Bruno Mariani a Sant’Angelo dei Lombardi è attesa la visita del ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

L’occasione è l’apertura delle attività legate al progetto IntegrationLab, finanziato attraverso le risorse del Pon legalità 2014 - 2020, il programma operativo nazionale a titolarità del ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza, co-finanziato dal fondo sociale europeo (Fse) e dal fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr).

Un centro polifunzionale dotato di aule e laboratori, il progetto Integrationlab ha contribuito alla rifunzionalizzazione e alla valorizzazione dell’ex centro Rotary donato al comune di Sant’Angelo dei Lombardi all’indomani del sisma del 1980, per il tramite dello studioso Giulio Colucci, originario di Torella dei Lombardi.

E l’innovativa struttura è localizzata in un’area strategica, tra i comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e Torella dei Lombardi, in un contesto a più identità.

La prospettiva alla base è quella di rilanciare la convenzione con il dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Napoli Federico II attraverso azioni sperimentali di riconversione e recupero di terreni agricoli, per contribuire attivamente alla rigenerazione economica e sociale del territorio, trasformando la terra e l'agricoltura in ambiti di sviluppo e opportunità occupazionali.

L'edificio, rinnovato con nuove coperture, serramenti e impianti, vede anche l’implementazione delle misure di efficientamento energetico, inclusa l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici.

Il risultato è un ambiente ideale per la formazione e la ricerca. All’interno trovano spazio le attività formative e sperimentali in ambito agricolo, ma anche percorsi di promozione dello sviluppo di nuove tecnologie per il recupero e la valorizzazione delle produzioni agricole e industriali, la creazione di soluzioni per rispondere a problemi come l'allevamento e il recupero di sottoprodotti, nonché le attività di informazione e supporto all’avvio di imprese sociali nel settore agricolo.

Programma della giornata

Lunedì 18 marzo 2024: 11:30 Accoglienza ospiti presso la sala teatrale del centro sociale “Don Bruno Mariani”. 11:40 Saluto di benvenuto del sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi Rosanna Repole. Intervento del delegato dell’Università Federico II Danilo Ercolini. Intervento del governatore del distretto 2101 del rotary international Ugo Oliviero. Conclusioni del ministro dell’interno Matteo Piantedosi. 12:45 inaugurazione del centro integrationLab in località Porrara.