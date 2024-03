"Essere padre è la gioia più grande, auguri a tutti i papà della mia città" Il sindaco di Avellino Gianluca Festa: difficile essere genitore ma è il dono più grande

"Essere padre è una gran bella responsabilità. Bisogna avere spalle larghe, un sorriso sempre pronto per affrontare le difficoltà della vita, una risposta per ogni domanda ed una soluzione per ogni problema. Essere padre significa esserci sempre, anche quando non è possibile, ma soprattutto non mancare mai nei momenti importanti". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, pubblica una foto di famiglia di un abbraccio speciale ai suoi figli, nel giorno della Festa del Papà, oggi 19 marzo 2024.

"Essere padre è anche ricordarsi di essere stato figlio. Per provare ad essere un genitore sempre migliore. Essere padre di due figli come i miei è un dono, di cui essere fieri, ma anche degni, dimostrando di meritarlo. Giorno dopo giorno. Essere padre è difficile, ma è un’emozione indescrivibile ed una gioia immensa, che ti ripaga di tutti i sacrifici che fai, anche per loro, ogni giorno della tua vita familiare. Auguri a tutti noi papà, auguri a tutti i papà della mia città.". Conclude il primo cittadino.