L'ex parroco di Chiusano: "Putin sarà anche un autocrate, ma la Russia migliora" Così Antonio Romano in un post riflette sulla questione russa: l'Italia non è certo un modello

"La Russia sarà anche guidata da un autocrate e non può definirsi uno stato democratico, ma durante la pandemia non mi risulta che da quelle parti abbiano ricattato i cittadini con il green pass, né che sia stato imposto l’obbligo vaccinale. Alle elezioni presidenziali Putin ha confermato un larghissimo consenso popolare al di là della presunta farsa elettorale". Così Antonio Romano in un post riflette sulla condizione russa. L'ex prelato non ha dubbi: l'Italia non è modello e riferimento per nessuno. Tra i possibili candidati alle prossime elezioni a Chiusano San Domenico, Antonio Romano torna a far discutere con le sue opinioni spesso condivise sui social.

"Le condizioni generali della Russia stanno migliorando ad ogni livello a differenza nostra che stiamo sprofondando nel baratro. Da noi ci fanno credere che stiamo in democrazia perché abbiamo delle libere elezioni, ma nessuno dei nostri governi rispetta la volontà popolare. Gli ordini li prendono da fuori e dall’alto e non certamente dal popolo italiano. Prima di guardare la pagliuzza negli occhi degli altri, togliamo la trave dai nostri. Non ci troviamo nella condizione di essere un modello di riferimento per nessuno". Conclude Romano.