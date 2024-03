Raccolta rifiuti ad Avellino, il vetro non verrà raccolto a Pasquetta La raccolta di Grande Srl posticipata al 2 aprile

Il Comune di Avellino rende noto che la raccolta porta a porta del vetro, prevista sul territorio cittadino per lunedì prossimo, 1 aprile, ad opera della società dei rifiuti “Grande Srl”, verrà posticipata a martedì 2 aprile, a partire dalle ore 12. Resta invece invariato, anche nel periodo delle festività pasquali, il corrente calendario della raccolta rispetto a tutte le altre frazioni. Nei prossimi giorni, sarà cura del personale della società dei rifiuti apporre sui bidoncini e sui carrellati in dotazione all’utenza un adesivo pro-memoria inerente il differimento della raccolta del vetro nella sola giornata in oggetto.