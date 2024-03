Assemblea elettiva Unpli provinciale Avellino , oggi appuntamento al De Sanctis Oggi alle 17

Presso l’Istituto Superiore De Sanctis-D’Agostino Via Tuoro Cappuccini 44, Avellino il giorno 22 marzo 2024, a partire dalle ore 17:00, si terrà l’Assemblea elettiva dell’Unpli Provinciale di Avellino con il tema “Unpli, Pro Loco, Associazionismo Bene delle Comunità”. Partecipano:

Tony Lucido, Presidente Regionale dell’UNPLI Campania, i Presidenti delle Pro loco, i membri del Comitato Provinciale Avellino, dei Probiviri, dell’Organo di Controllo. Sarà l’occasione per rilanciare il ruolo delle Pro loco e dell’Associazionismo grazie al quale l’Irpinia ha fatto e sta facendo passi in avanti nel campo della promozione culturale. Sarà discusso anche il ritardo della Regione Campania nel sostegno alle manifestazioni delle Pro Loco. Presiede Giuseppe Silvestri presidente Unpli Avellino.

Sono stati invitati: i parlamentari irpini, i consiglieri regionali, il presidente della Provincia, i sindaci e le associazioni.