"Tuteliamo la Valle del Cervaro": nasce il comitato di lotta Assemblea pubblica a Savignano Irpino, popolazione sul piede di guerra

Assemblea pubblica domani sera, domenica 24 marzo con inizio alle ore 21.00 nell'auditorium del comune di Savignano Irpino per la costituzione del comitato di lotta contro la realizzazione dell'impianto di trattamento fanghi civili ed industriali con produzione di ammendante compostato e produzione di fanghi essiccati da termovalorizzare. "Tuteliamo la Valle del Cervaro", questo sarà il nome del comitato che intende contrastare con forza e determinazione in tutte le sedi opportune la scellerata idea che sta generando tensione e malumori nella comunità savignanese, nei comuni limitrofi ed in modo particolare nella vicina Puglia, nei comuni dei monti dauni.

L'appello è stato rivolto a tutti anche alla vicina Puglia. L'intento è quello di creare un movimento forte, unito e compatto contro il nuovo "mostro" che intende "infangare" la Valle del Cervaro.

Sul fronte amministrativo, convocata per martedì 26 marzo una seduta straordinaria del consiglio comunale sempre a Savignano Irpino.

L'assise, vista l'importanza dell'argomento in questione si svolgerà nell'auditorium comunale con inizio alle ore 19.00.

Unico argomento all'ordine del giorno: "Istanza per il rilascio del provvedimento di via nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27 bis d.igs 152/2006 per "l'impianto di trattamento fanghi civili ed industriali con produzione di ammendante e produzione fanghi essiccati da termovalorizzatore". Ratifica delibera di giunta comunale numero 23 del 20.03.2024 e determinazioni.