Avellino, Domenica delle palme in ospedale: volontari Avo fanno visita ai malati Consegna delle palme benedette e messa nella cappella del quarto piano dell'ospedale Moscati

Domenica delle palme per l’AVO di Avellino al Moscati. Questa mattina si è tenuta la benedizione e distribuzione delle palme ai malati del nosocomio del capoluogo irpino. Una domenica di fede e solidarietà nell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove volontari e volontarie non hanno fatto sentire soli i malati. In gruppo decine di volontari si sono recati nel nosocomio per la consueta ed emozionante consegna delle palme benedette. Affollatissima la cappella del Moscati ha accolto i fedeli, medici, sanitari e malati per la messa della domenica mattina. Numerosi i degenti che hanno raggiunto il quarto piano, per pregare e trovare conforto grazie alla santa liturgia. Poi si è tenuta la consegna delle palme benedette. Un esercito di volontarie e volontari hanno personalmente consegnato ai degenti del polo sanitario di contrada Amoretta le palme benedette, segno di speranza e devozione in questa domenica santa. Ogni responsabile ha portato un cesto di palme, dedicato ad un reparto. Poi è scattata la cosegna in corsia, evitando solo i reparti dedicati ai degenti fragili. Emozionatissimo il presidente Pino Lucchese ha coordinato le operazioni di benedizione e consegna delle palme. "Un momento speciale non solo per i malati ma anche per noi volontari, che seguiamo con passione e umiltà, le inziative solidali", spiegano i volontari.