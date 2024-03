Montella, senso unico alterato sull'Appia per i lavori sul viadotto Gli interventi di ripristino del giunto di un viadotto

Sulla strada statale 7 "Appia" è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione nel comune di Montella (km 837,800) in provincia di Avellino, per consentire gli interventi di ripristino localizzato in corrispondenza del giunto di un viadotto.