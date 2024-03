Scacchi: torna a Grottaminarda il campionato regine d'Irpinia Le iscrizioni per le squadre sono aperte

Dopo la bella esperienza dello scorso anno il campionato regine d’Irpinia torna a Grottaminarda.

La prossima tappa del torneo di scacchi amatoriale a squadre organizzato dall’Asd "Circolo Scacchistico di Montella", Centro Cono - Scuola Federale di 1° e 2° Livello, e l’ADS "Avellino Scacchi", con il patrocinio del Comune di Grottaminarda e di altri Enti, è prevista per il 14 aprile nella Palestra Comunale della cittadina ufitana.

Le iscrizioni per le squadre sono aperte. Le squadre possono essere composte da 3 a 6 giocatori residenti in Irpinia; è possibile iscrivere più di una squadra per ogni paese e, novità di quest’anno, la possibilità di comporre le squadre introducendo un giocatore proveniente da un altro paese (che non abbia una propria squadra), rispetto a quello rappresentato.

Tutti i dettagli del regolamento ed il modulo per l'iscrizione all'edizione 2024 in questo link:

https://www.irpiniascacchi.it/2024/campionato-amatoriale-squadre-regine-dirpinia-regolamento/

«Quella dello scorso anno è stata un'esperienza davvero entusiasmante – afferma l’assessore allo sport del Comune di Grottaminarda Michele Spinapolice - a gennaio del 2023 abbiamo avuto numeri importanti nella nostra palestra comunale: 5 campioni regionali, quasi tutti under 16, 13 Comuni rappresentati, 14 squadre per oltre 80 giocatori con le riserve, dunque avevamo sin da subito immaginato di ospitare nuovamente questo torneo.

E non dimentichiamo che la disciplina degli scacchi è riconosciuta dal Coni. Ora l'invito agli scacchisti grottesi e di tutta l'Irpinia è ad iscriversi al Campionato "Regine d’Irpinia"».