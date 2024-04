Nicola Cozza, un carabiniere avellinese alla guida della Stazione di Torbole La nomina del 55enne originario della provincia di Avellino

Il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Torbole è il luogotenente Nicola Cozza, 55 anni, originario della provincia di Avellino. Cozza - informa l'Arma - è stato impegnato dal 1996 al 2002 presso la compagnia dei carabinieri di Bagheria, in provincia di Palermo. È arrivato poi a Riva del Garda, dove è stato impegnato nell'aliquota operativa della compagnia dei carabinieri, operando come investigatore per 20 anni. Dal 2022 ad oggi è stato vicecomandante della stazione dei carabinieri di Torbole, di cui oggi diviene comandante, subentrando al luogotenente Carmelo Giordano, andato in congedo.