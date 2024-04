Pratola Serra: mostra di mail art contro la guerra Sabato l'inaugurazione presso l'oratorio di Sant'Anna

Una mostra per stimolare riflessioni profonde e diffondere un messaggio di pace attraverso l'arte postale. Con il titolo "Costruiamo un muro alla guerra", l’esposizione, curata da Antonio Manganiello e Antonio Centrella, rappresenta un'opportunità per soffermarsi su ogni forma di guerra, da quelle che dominano le prime pagine dei giornali a quelle meno note e silenziose.



L’inaugurazione è fissata per sabato 13 aprile 2024 alle ore 17:30, presso l'oratorio della Chiesa di Sant'Anna, in Corso Vittorio Emanuele, a Pratola Serra.



Apriranno l’evento il Sindaco di Pratola Serra, Gerardo Galdo, e il Presidente della Pro loco, Armando Marano. Seguiranno interventi di esperti del settore, tra cui il giornalista Crescenzo Fabrizio, lo storico d'arte Gianluigi Santoro, il Presidente dell'associazione "Nel Segno dell'Arte" Generoso Vella, il critico d'arte Antonella Nigro e la scrittrice Antonietta Gnerre. La moderazione dell'evento sarà affidata a Giuseppe Saveriano.

La mostra sarà accessibile al pubblico dal 13 al 21 aprile 2024, previa prenotazione telefonica al numero 333 9870764. L'ingresso è gratuito.



L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione con la Parrocchia "Maria Ss. Addolorata", il Comune di Pratola Serra, la Proloco, l'Associazione Culturale "Nel Segno dell'Arte" e alcuni esercizi commerciali del territorio. Una sinergia che consente di far diventare l'arte diventa uno strumento efficace di dialogo e sensibilizzazione contro la violenza, promuovendo la costruzione di un mondo pacifico e solidale.



Attraverso la mail art, gli artisti hanno l'opportunità di esprimere liberamente le proprie idee e visioni, superando le barriere geografiche e culturali. Questa forma d'arte, nata negli anni '60, continua a essere un potente mezzo di comunicazione e condivisione di idee, stimolando un dibattito su temi sociali, politici e culturali.



Ogni opera esposta invita gli spettatori ad avvicinarsi alla tolleranza e alla convivenza pacifica e a contribuire alla costruzione di un mondo migliore, in cui la pace e il rispetto reciproco sono valori fondamentali.