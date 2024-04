Muore a 48 anni: Irpinia in lutto per la morte di Milena Saponara La direttrice del Museo Civico di Frigento è morta oggi. Dolore in tutta la provincia

La comunità irpina è in lutto per la morte di Milena Saponara, 48 anni, direttrice del Museo Civico di Frigento. Milena ha collaborato instancabilmente con la Pro Loco di Frigento per promuovere e organizzare eventi che avvicinassero la comunità alla storia e alla bellezza della propria terra.

Chi ha avuto il privilegio di lavorare con Milena non può fare a meno di ricordare il suo impegno straordinario. La sua presenza vivace e il suo sorriso contagioso resteranno per sempre nei ricordi di coloro che l'hanno conosciuta. Il suo contributo al panorama culturale di Irpinia rimarrà un faro per le generazioni future, un'esortazione a perseguire i propri sogni con passione e dedizione. Sui social intanto scorrono messaggi e ricordi del puntuale e instancabile impegno di Milena per la sua terra: Milena è stata una di quelle donne forti, caparbie, competenti, e quando si aggiungono dolcezza, solarità, entusiasmo, il risultato è disarmante

L’ho conosciuta per ascoltare la sua storia, il suo amore per questa terra . che la terra ti sia lieve". E' una delle tanti frasi che ricordano la straordinaria Milena. Anche la Soprintendenza dei beni archeologici di Salerno e Avellino le ha dedicato un pensiero:

"La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino rivolge un commosso saluto a Milena Saponara, archeologa, e si stringe ai suoi cari nel dolore.

D’indole fiera e tenace come le genti d’Irpinia sanno essere, ha fino all’ultimo donato i suoi sforzi alla salvaguardia del patrimonio della sua terra e collaborato con la Soprintendenza all’ampliamento del percorso espositivo del Museo Civico Archeologico della Civiltà e del Territorio di Frigento (FriMact), da lei fortemente voluto. Soprintendenza e Comune le dedicheranno le nuove sale.

Ciao Milena, sit tibi terra levis"