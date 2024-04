Rinascita Laceno, sono partiti i lavori per la seggiovia. "Finalmente ci siamo" La nota stampa del comune di Bagnoli Irpino

Laceno, ci siamo: sono arrivati i ?????????? ???????????????? ?????? ?????????? ???????????????? ???? ????????????????.

"Oggi sono arrivati quelli della ?????????????????? ??????????????????.?????????????????? ??????????????????????: opere civili ( fondazioni per i sostegni ) completate. ?????????????????? ????????????????????: iniziati i lavori per le fondazioni, sono in arrivo domani i sostegni. Una bella giornata per il Laceno, che ci induce a guardare al futuro con ottimismo e fiducia. ???? ???????????????? ???? ?????????????????????? ???? ???????? ???? ?????????? ???? ????????????.". Così l'amministrazione comunale di Bagnoli irpino.