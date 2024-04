Solofra: odissea galleria Monte Pergola, stanotte per lavori chiude il tunnel Percorsi alternativi e orari di chiusura programmata dall'Anas

Chiude da questa sera e fino e domani la galleria Monte Pergola. L’Anas ha comunicato che sarà off limits tra le 22 e le 6, per il tratto in direzione Avellino, con deviazione della circolazione lungo i percorsi alternativi. Interessate le arterie urbane dei Comuni di Solofra, Serino e Montoro.

La chiusura è necessaria per interventi di manutenzione nella canna del tunnel. L’uscita dei veicoli è obbligatoria a Solofra, per rientrare allo svincolo di Serino con il percorso alternativo, e segnaletica installata lungo la strada comunale ‘via Panoramica’ e le strade provinciali 5 e 574.