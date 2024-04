Furti e truffe a Montella, Carabinieri e Municipale incontrano la comunità L’incontro è finalizzato a dare un apporto informativo per il contrasto ai reati

Furti a raffica e truffe in Alta Irpinia, il comune e le forze dell'ordine chiamano all'adunata la comunità. Succede a Montella. Il sindaco Rizieri Buonopane ha pubblicato la nota di invito per un incontro informativo a cura dei Carabinieri della Stazione e Polizia Municipale di Montella con la cittadinanza.

L'appuntamento è per venerdì 12 aprile ore 16:30 presso la Sala Consiliare Piazza degli Irpini -Montella

"L’incontro è finalizzato a dare un apporto informativo per il contrasto ai reati contro il patrimonio, in particolare per le varie tipologie di truffe. La cittadinanza tutta è invitata". Spiega Buonopane.