"Parco archeologico di Pratola Serra: una grande opportunità per la comunità" Convegno organizzato da Primavera Meridionale

«Questo lavoro ha l'intento di riaprire un dibattito sulla rivalutazione del pregevole patrimonio storico che la nostra comunità possiede e che purtroppo, fino ad oggi, è stato sottovalutato, per non dire dimenticato.»

Sono le parole dell'architetto Giuseppe Mauro, l'esperto pratolano che da decenni studia il territorio e che lavora costantemente per riportare alla luce reperti archeologici e di valore storico inestimabili.

E continua: «La grande importanza dell'insediamento archeologico è sostenuta da diversi lavori (libri e pubblicazioni), alcuni dei quali tradotti in più lingue, dando loro un riconoscimento internazionale. La nostra speranza è che si possano creare i presupposti per farne un “Parco archeologico” da inserire degnamente in un itinerario turistico della Valle del Sabato.»

All'evento, che si terrà a Pratola Serra, venerdì 12 Aprile, alle ore 18:00, presso l'auditorium Giovanni Paolo II (ex Eca) di via Calvario, interverranno, oltre all'architetto Mauro, Lello La Sala, uno dei primissimi promotori del sito archeologico "Abellinum" di Atripalda, e Sergio Barile, economista e docente dell'Università di Roma "La Sapienza".

Introdurrà Eugenio Musto, dirigente di Primavera Meridionale; modererà Massimo Antonio Bimonte, responsabile organizzativo di Primavera Meridionale. Concluderà Gianfranco Rotondi.