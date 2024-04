Monteforte, lo Slalom di "Breccelle" nel nome di Giovanni Fucile Il prossimo 5 maggio lo slalom

Torna la storica gara automobilistica di Breccelle, che nel 1932 vide la vittoria di Tazio Nuvolari alla guida di un’Alfa Romeo. Domenica 5 maggio si terrà lo slalom dedicato a Giovanni Fucile, celebre preparatore d'auto e campione automobilistico, organizzato da Avellino Racing. Due anni fa la morte di Fucile, che è rimasto nel cuore di tanti. Cordoglio condiviso ad Avellino e nei comuni dell’hinterland per la morte del noto imprenditore nel maggio 2022, che con il suo team era diventato nel tempo punto di riferimento per amanti delle auto, delle corse su 2 e 4 ruote. Giovanni Fucile aveva 59 anni. A stroncarlo era stato un malore improvviso, che non gli aveva lasciato scampo.