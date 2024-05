Da Villanova del Battista a Zungoli: pedalando tra i sonori della natura Venti chilometri alla riscoperta della verde Irpinia

Promossa e coordinata dall'associazione culturale "A Tempo Perso" di Villanova del Battista, con il Patrocinio della Provincia di Avellino, il Comune di Zungoli, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, comitato Ariano Irpino Odc, Ruando Experience, domenica 12 maggio avrà luogo la prima edizione di "Irpinia in Bici".

Pedalata cicloturistica non competitiva di 20 km, riscoprendo la bellezza della verde Irpinia, Villanova del Battista - Zungoli (andata e ritorno).

L'evento deriva dalla voglia di offrire al territorio un'iniziativa condivisa, che permetta alla gente di stare nuovamente insieme e di passare qualche ora in mezzo alla natura e in territori spesso inesplorati, conoscendo le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del luogo.

"L'itinerario della lunghezza di 20 Km e facilmente percorribile anche da famiglie e bambini, attraversa il verde per far scoprire le bellezze naturalistiche delle colline irpine e dei paesaggi mozzafiato che caratterizzano la nostra terra, percorrendo un'antica via di transumanza il "Regio Tratturo Pescasseroli-Candela", passando tra Zungoli con il suo centro storico medievale dominato dal Castello normanno e Villanova del Battista immersa in un vasto scenario naturale e rurale, che contraddistingue il nostro territorio."

Il percorso è in piena sicurezza grazie ad attraversamenti controllati. Le tappe della verde Irpinia saranno: Iscrizione gratuita con colazione omaggio in Piazza Aldo Moro) dalle ore 9:00. Partenza ore 10:00 da Villanova del Battista Piazza Aldo Moro.

Tappa ore 11:00 Zungoli adiacente Piazza Castello con foto ricordo. Arrivo ore 12:00 Villanova del Battista adiacente Piazza Ottaviano Silano.

È gradita in anticipo l'iscrizione (gratuita), in omaggio ci sarà un Kit di partecipazione, colazione ed un aperitivo finale omaggiato..

Per tutte le informazioni necessarie: Angelo Ciccone 333.3019642, Giovanni Pippo 339. 6565652, Antonio Sebastiano 338.5347318.