Nel borgo di Salza Irpina la sagra dell'asparago e del tartufo Stand gastronomici e la buona musica dei canti popolari del gruppo Rotarossa

Sabato e domenica 18 e 19 maggio, a Salza Irpina si terrà la sagra dell'asparago e del tartufo, organizzata dal Comitato festeggiamenti Maria Santissima delle Grazie, con il sostegno della popolazione salzese e delle associazioni presenti sul territorio, tra cui la Pro Loco Ciao Salza, il Forum Giovanile Salza Irpina , l'Asd Salza Irpina 1999 con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale Salza Irpina.

La manifestazione prenderà il via sabato, a partire dalle 19, con stand gastronomici e piatti tipici, per le strade del borgo di Salza. Si potranno degustare tante prelibatezze a prezzi popolari, piatti a base di tartufo e asparago e con la pasta fresca del pastificio InPasta. Tutto accompagnato dalla buona musica polare dei RotaRossa, che si esibiranno con suoni antichi e canti popolari.

Domenica 19, invece, a partire dalle ore 9.30 ci sarà una dimostrazione dell'Associazione Tartufai dei Colli Irpini, in piazza, si terrà una gara tra i cani esperti nella ricerca del tartufo. Anche in questa giornata stand gastronomici e musica popolare per le strade del borgo di Salza Irpina.