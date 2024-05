Amministrative a Bisaccia: ecco i tre sfidanti per la carica di sindaco Si parte con una bella immagine nel segno dell'unità

Bisaccia Futura è la lista guidata dal candidato sindaco lo scrittore e giornalista Pasquale Gallicchio. Il sindaco uscente, Marcello Arminio, guida “Oltre l’Orizzonte”. “Un paese per tutti” è invece la lista guidata da Antonio Melillo Melillo. Si parte con una bella immagine nel segno dell'unità come l'ha definita Michele Frascione in una foto.

BISACCIA FUTURA

Candidato sindaco Pasquale Gallicchio

Pasquale Daniel Balascio

Salvatore Cela

Michele De Gianni

Tonino Gentile

Nicoletta Lapenna

Marco Menna

Claudio Morano

Antonio Pagliarulo

Stefano Rubino

Donato Sena

Amato Spatola

Sonia Tenore

OLTRE L’ORIZZONTE

Candidato sindaco Marcello Arminio

Acocella Gerardo

Giuseppe Ciani

Stefania Fratianni

Antonio Gervasio

Noelia Imbriano

Beniamino Macina

Donato Morano

Antonio Romei

Alessia Sestili

Salvatore Sicuranza

Davide Giuseppe Trivelli

Antonio Troiano

UN PAESE PER TUTTI

Candidato sindaco Antonio Melillo Melillo

Celano Antonio

Ciccarella Angelo

Di Gianni Antonio

Di Pietro Gerardo

Fierro Giuseppe

Formiglio Giuseppe

Magliano Vito

Mazzola Maria Virginia

Massimo Pignatiello

Solazzo Antonio