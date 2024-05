Grottolella: una sola lista in campo con Antonio Spiniello Nessun avversario per il sindaco uscente

Sfida solitaria a Grottolella per il sindaco uscente Antonio Spiniello. Nessun'altra lista in campo. Tutto come nelle previsioni

Lista viviamo per Grottolella

Candidato sindaco Antonio Spiniello

Marco Grossi

Vincenzo Spagnuolo

Brunella Nigro

Alfonso D’Acierno

Italo Ridente

Marco Tropeano

Marianna Morante

Maurizio Tuccia

Alessandra Guarino

Alessandro Maglio