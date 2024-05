Paternopoli: sfida a tre per la carica di sindaco In campo Cogliano, Di Rienzo, Iorio

Sfida a tre per la carica di sindaco a Paternopoli in Irpinia. In campo Salvatore Cogliano, Felice Di Rienzo, Beniamino Iorio.

“Alleanza Popolare - Uniti per Paternopoli”

Candidato sindaco Felice De Rienzo

Fiorentino Antonella

Fiorentino Giovanni

Forgione Andrea

Garofalo Maria Grazia

Giovino Mirella

Mollica Gerardo

Rea Luigi

Tecce Giuseppe Raffaele

“Viviamo Paternopoli- Terra nostra”

Candidato sindaco Beniamino Iorio

Biancardo Angelina

Di Pietro Luigi

Grasso Raffaele

Masiello Marco

Morsa Rossella

Palmieri Luigi

Storti Giovanni

Storti Rossella

Troisi Federico

“Paternopoli Comunità”

Candidato sindaco Salvatore Cogliano

1. Barbaro Viola

2. Barbieri Luigi

3. Boccella Ilenia

4. Cresta Filomena

5. D’Amato Salvatore

6. Malfetano Luigi

7. Natale Marco

8. Perillo Antonio

9. Zucaro Antonio