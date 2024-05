Da Lucera a Secondigliano: tappa a Frigento e Sturno per Nino L'Angelo Un concerto di piazza coinvolgente e l'esibizione a sorpresa di Casa Reale

E' partito dall'Irpinia il tour di Pasquale Agnusdei, in arte Nino L'Angelo. Un concerto di piazza coinvolgente a Frigento davanti al Santuario della Madonna del Buon Consiglio dei frati francescani dell'Immacolata e poi il colpo a sorpresa nella vicina Sturno nel magnifico scenario di Casa Reale.

Originario di Lucera e residente a Napoli, nel quartiere Secondigliano, Pasquale è considerato un grande talento.

"Ho avuto sin da bambino la passione per la musica ma non ho mai pensato di essere un talento. Mi piace la semplicità. E lo dimostra anche questa magnifica serata qui in Irpinia dove mi avete fatto sentire a casa. Ho conosciuto per caso ad Ariano Irpino un caro amico Michele Dotolo con il quale è nata una bellissima amicizia ed è proprio a lui che ho voluto dedicare il concerto di Frigento.

L'Irpinia è fatta di luoghi bellissimi e Casa Reale è davvero un paradiso della natura. E' stato un esordio bellissimo di questo tour estivo prima di partire per la Calabria e la Sicilia. Rivolgo un caloroso saluto a Giancarlo Molinario e a tutto lo staff di Casa Reale per la calorosa accoglienza.

Quale luogo migliore per rilassare la mente e rigenerarsi. E poi le bontà della cucina. E' un luogo che porterà nel cuore come il meraviglioso compleanno di Michela. Ci rivedremo presto.