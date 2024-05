Cinghiali scavano nei terreni: ecco le scarpate di contrada Stratola ad Ariano La presenza degli animali selvatici in questa ed altre zona sta diventando un serio problema

Scarpate scavate dai cinghiali lungo una strada da poco asfaltata e messa in sicurezza. E' di nuovo in condizioni precarie contrada Stratola ad Ariano Irpino. E questa volta il maltempo non c'entra e neppure l'incuria.

La presenza degli animali selvatici in questa ed altre zone della città, sta diventando un serio problema. E i danni provocati dal loro passaggio, sono davvero devastanti.

Servono misure urgenti per arginare il fenomeno. Situazioni analoghe sono presenti in molte zone rurali, dove la presenza dei cinghiali è diventata davvero incontrollabile. E ora chi e quando metterà in sicurezza la scarpate stradali danneggiate?