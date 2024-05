Castel del Lago: Dario Di Chiara è campione nazionale di matematica Finale nazionale della quattordicesima edizione dei giochi matematici del Mediterraneo

Ha appena dieci anni ed è già un portento della matematica. Dario Di Chiara di Castel del Lago, alunno della quinta classe della Primaria, si è laureato campione alla finale nazionale della quattordicesima edizione dei 'Giochi matematici del Mediterraneo' che si è svolta a Palermo presso la Facoltà di Scienze. Il piccolo matematico irpino si è classificato quattordicesimo nella sua categoria su oltre mille partecipanti che si sono sfidati nella finalissima siciliana.

Erano partiti in 350mila, tutti studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, provenienti da ogni angolo del Paese e anche da altri Paesi europei.

Alla fine solo mille ragazzi hanno avuto accesso alla finale nazionale, e Dario si è imposto su tutti guadagnando un glorioso quattordicesimo posto nella classifica. Senza dubbio una posizione onorevole per lo studente che ancora non ha deciso cosa farà da grande. Al momento però si impegna con profitto in tutte le materie, non solo in matematica, portando a casa, ai genitori, Maurizio e Pina, una pagella lodevole.

Risolvere quesiti rompicapo o giochi di logica per Dario Di Chiara è un gioco da ragazzi. E con questo spirito scanzonato lo studente di Castel del Lago ha affrontato e superato brillantemente le varie prove che gli hanno poi consentito di accedere alla finale nazionale di Palermo, e di conquistare così le vette della classifica dei migliori studenti di matematica. Soddisfatti i maestri che hanno puntato sul suo talento innato per il calcolo e la logica.