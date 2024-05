Ariano: convenzione innovativa e inedita per salvaguardare la villa comunale Non era mai accaduto negli anni. Ecco di cosa si tratta

Dopo il bando sul bar che dalle prime indiscrezioni si avvia ad assumere una veste straordinaria per tutto l'anno, la grande e preziosa opera degli operai idraulico forestali per il polmone verde della città, tra i più belli nel sud Italia arriva un'altra bella notizia.

Stamane nella sala consiliare di palazzo di città, è stata firmata una convenzione innovativa e senza precedenti tra il comune di Ariano Irpino, rappresentato dal dirigente dell’area tecnica Angelo Morella, e l'Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe De Gruttola", guidato dalla dirigente scolastica Tiziana Aragiusto.

Presenti alla firma la vicesindaca con delega all’istruzione, Grazia Vallone, l’assessore all’ambiente, Toni La Braca e il consigliere delegato all’agricoltura, Giovambattista Capozzi.

La collaborazione si propone di valorizzare il verde pubblico e di promuovere sinergie territoriali nel campo dell'innovazione e della sostenibilità. Gli studenti dell'indirizzo agrario dell'Istituto parteciperanno a progetti formativi pratici nelle aree verdi comunali, come parte del loro percorso di per le Competenze trasversali e e orientamento).

Ecco che cosa prevede convenzione:

La realizzazione di un cantiere-didattico nella Villa Comunale, il censimento e lo studio del patrimonio arboreo e arbustivo, la produzione di video promozionali, la segnalazione di alberi monumentali sul territorio comunale.

È importante sottolineare che questo progetto, unico nel suo genere in Campania, rappresenta per il comune di Ariano Irpino un'iniziativa a costo zero, grazie alla preziosa collaborazione dell'Istituto De Gruttola".

Così il sindaco Enrico Franza: "Questa convenzione rappresenta un passo importante per la nostra comunità. Siamo entusiasti di collaborare con l'Istituto 'G. De Gruttola' per promuovere la sostenibilità e offrire agli studenti esperienze formative concrete. Questo progetto non solo valorizza il nostro patrimonio verde, ma crea anche opportunità educative e professionali per i giovani. L'iniziativa avrà un impatto positivo non solo sugli studenti, ma anche sull'intera cittadinanza che potrà godere di spazi verdi curati e valorizzati. La cura del nostro patrimonio arboreo è essenziale per garantire un ambiente sano e sostenibile."

Il Comune di Ariano Irpino si impegna a supportare il progetto mettendo a disposizione strutture, uffici, attrezzature e spazi necessari per le attività degli studenti. Inoltre, parteciperà a bandi regionali, nazionali ed europei per ottenere risorse finanziarie dedicate alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio arboreo. Questo include fondi per progetti di riqualificazione del verde pubblico e programmi di educazione ambientale.

"È fondamentale garantire che questa collaborazione continui a crescere e a portare benefici tangibili. La nostra partecipazione attiva” – continua il Sindaco – “ai bandi di finanziamento permetterà di sviluppare ulteriori iniziative per la gestione sostenibile delle aree verdi e coinvolgere maggiormente i giovani nella cura dell'ambiente."

Franza ha concluso: "Ringrazio l'Istituto 'G. De Gruttola' e la dirigente scolastica Tiziana Aragiusto per la loro disponibilità e impegno. Un ringraziamento particolare va alle ragazze e ragazzi studenti dell’Istituto, che con il loro entusiasmo e la loro dedizione, contribuiranno attivamente alla realizzazione di questo progetto. Il loro coinvolgimento è fondamentale per il successo dell'iniziativa e rappresenta un esempio di impegno civico e responsabilità sociale. Desidero inoltre ringraziare il consigliere comunale Giovambattista Capozzi, il cui prezioso contributo è stato fondamentale per la realizzazione di questa iniziativa.

Il consigliere Capozzi ha svolto un ruolo cruciale nel coordinare i diversi attori coinvolti e nel promuovere il progetto.

La sua visione e il suo impegno sono stati determinanti per trasformare questa idea in realtà. Grazie alla sua passione per la tutela del verde pubblico, siamo riusciti a creare una collaborazione che avrà un impatto duraturo sulla qualità della vita nella nostra comunità."