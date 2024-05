La solennità della Santissima Trinità e il ricordo di Emilio, Pamela ed Emanuele Il messaggio del vicario monsignor Antonio Blundo

L'ultima domenica di maggio resterà un giorno tristissimo, ci ricorderà per sempre i nostri angeli: Emilio, Pamela ed Emanuele. Una domenica che ha ci ha cambiato la vita." Sono le parole di Stefano Mincolelli presidente della neonata associazione Voglia di Sorrisi costituita in memoria dei tre ragazzi scomparsi, diventata in così poco tempo già una bellissima realtà.

"Stiamo cercando di portare avanti il ricordo dei nostri angeli, attraversi opere di beneficenza. Gesti che silenziosamente facevano anche loro. Lo abbiamo scoperto dopo, nel corso di questi mesi. Non amavano pubblicizzare questa loro tendenza. E questa scoperta ci ha reso ancora più felici."

E ieri un nutrito gruppo di amici, famiglie, si sono radunati ad Ariano Irpino dinanzi alla chiesa di San Michele Arcangelo, prossima alla riapertura dopo le opere di restauro, per incamminarsi a piedi verso la Basilica Cattedrale dove c'è stata una celebrazione in suffragio delle tre giovani vite spezzate da quella maledetta e folle corsa di un'auto in una tranquilla e soleggiata domenica di maggio. A celebrare la liturgia il parroco monsignor Antonio Blundo insieme a don Salvatore Albanese, nella solennità della Santissima Trinità.

"Un giorno, non a caso - ha detto Blundo - è significativo, perchè il mistero trinitario illumina la nostra storia e anche queste vicende dolorose. Se non si accoglie la comunione trinitaria, l'amore di Dio, veramente c'è disperazione. Ed ecco che anche da questo moMento difficile, complicato, doloroso, l'amore di Dio sta suscitando amore per il prossimo."