Ariano: si riabbracciano in piazza dopo anni le vecchie glorie della serie D Ad accogliere gli eroi sotto il municipio il sindaco Enrico Franza

Si sono riabbracciati in quella stessa piazza che li ha visti protagonisti grazie alla conquista della serie D. Erano gli anni difficili dopo il disastroso sisma del 1980 coincisi con quell'avventura emozionante dell'Us Ariano.

"Le vecchie glorie e la gloria di Ariano - sono state queste le prime parole del sindaco Enrico Franza nell'accogliere uno ad uno gli eroi del calcio che grazie al biondo sempre verde Egidio Belfatto, ideatore e promotore dell'iniziativa si sono ritrovati in città, sotto il municipio per un raduno dal amarcord. Accanto a loro tifosi di quell'epoca leggendaria come Emilio Chianca, Antonio Cuoco, Elio Damiano, Gerard Robert Renzulli e la giornalista Flavia Squarcio protagonista di un reportage sulla serie D con le immagini e la voce del protagonisti sul magazine "Il calcio che fa rete" Asd over 35.

Una sorta di chiamata all'appello da parte di Egidio Belfatto che ha visto protagonisti in questo terzo quarto raduno: Giovanni Cavaliere, Carlo Ambra, Agostino Spica, Nino De Cata, Nicola Olmo, Carmelo Marinaccio, Antonio Vitillo, Antonio Di Chiara, Mino Erbaggio, Antonio Melito, Gaetano Giorgione, Oto Pagliaro, Paolo Caso.