Torna nel cuore della Città di Avellino "La Collina dei bambini"III edizione L'evento ad Avellino

Tutto pronto per l'apertura del sipario sul Centro storico di Avellino che quest'anno si trasformerà nel grande teatro della collina dei bambini ,per riportare grandi e piccini nel Rinascimento ,epoca in cui è vissuta una delle personalità più importanti dell'epoca ,Maria de Cardona feudataria che nel 1513 ricevette in eredità la contea di Avellino, favorendone il rinnovamento , la rinascita industriale e commerciale, il suo risveglio culturale e trasformando il Castello in una magnifica residenza gentilizia, dove dimorò a lungo. La manifestazione sarà presentata il 12 giugno ,giornata internazionale contro lo sfruttamento del lavoro minorile ,alle ore 11:00 presso la sala riunioni della camera di commercio in piazza Duomo. Alla conferenza stampa moderata da Paolo Matarazzo ,parteciperanno Amalia Benevento comitato provinciale Unicef Avellino,l' architetto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali Marino Nardiello diocesi di Avellino, Nicola Argenziano e Jessica Festa referenti delle rappresentazioni teatrali ,infine Gianni Maffei rappresentante della proloco Abellinum Civitas- selleczanum, l' associazione che ha ideato e organizzato la terza edizione della “collina dei bambini ,che vede un programma ricco di laboratori ed eventi e realizzata grazie al contributo di numerosi sponsor che credono nell'iniziativa e nella valorizzazione del territorio.