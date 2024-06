Condotte colabrodo: Riparazione lungo la statale 90 delle puglie Il comune interviene in soccorso all'alto calore mettendo a disposizione un escavatore

Riparazione in atto lungo la statale 90 delle puglie a Cardito. Il comune interviene in soccorso all'alto calore mettendo a disposizione un escavatore in attesa che si definiscolo le procedure di gara. Almeno una decina le situazioni più critiche sul territorio, ma la mappa dei guasti è piuttosto estesa e coinvolge molto comuni limitrofi.

Sospesa intanto l'erogazione idrica a Trevico e Vallesaccarda. La nota dell'alto calore: "Si comunica che, a causa del fermo dell’impianto di sollevamento di Castelbaronia, provocato dalla ridotta disponibilità della risorsa idrica, dovuta all’aumento degli assorbimenti causati dal rialzo delle temperature ed alla vetustà della rete di distribuzione, questa Società, per fronteggiare i notevoli consumi richiesti, provvederà ad effettuare chiusure notturne, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Perdurando tale situazione, si potrebbero verificare disfunzioni alle zone alte dei centri abitati e a quelle rurali, con possibile mancata erogazione anche nelle ore diurne."