Pronto soccorso Ariano: "Avete salvato mia madre mostrando grande umanità" A scriverci è il figlio di una paziente ricoverata attualmente in cardiologia

"Ho toccato con mano la grande umanità, gentilezza e professionalità del personale in servizio nel pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, dalla guardia di turno, ai medici, infermieri, oss fino al reparto di cardiologia dove in serata è stata ricoverata."

Sono le parole di Antonio Pannese pervenute alla nostra redazione e indirizzate alla struttura sanitaria arianese da parte di sua madre Grazia Grasso.

"Mia madre è giunta stamane alle 8 in pronto soccorso con un edema polmonare acuto e uno scompenso cardiaco. E' stata presa in cura dal medico di turno Gaetano Lisella, il quale oltre a mostrare bravura, professionalità nell'intuire subito la gravità della situazione è stato in continuo contatto con noi familiari, rassicurandoci fino all'ultimo. A preoccuparci erano soprattutto delle patologie pregressi e tutto è stato approfondito con la massima attenzione.

Ma ciò che mi ha colpito è stata la grande disponibilità da parte di tutti, nonostante un venerdì particolarmente convulso e agitato in pronto soccorso. Una sala d'attesa piena e soprattutto dignitosa, questo grazie alle tante cose belle realizzate dal direttore generale dell'Asl Mario Ferrante che hanno restituito finalmente decoro ovunque. E chi vi parla è stato un vigilantes in servizio proprio nel pronto soccorso e nel periodo più critico della pandemia.

Un plauso intendo rivolgerlo anche al direttore Silvio D'Agostino. Qualcuno mi ha detto che era lì dalla giornata di ieri. Un medico ma prima di tutto un uomo, davvero esemplare, dotato di grande umanità. Mi auguro davvero che possa arrivare qualche unità in più. Abbiamo una grande struttura e dobbiamo solo ritenerci fortunati. Ora mia madre è ricoverata sotto osservazione in cardiologia, anche qui in ottime mani grazie ad un team meraviglioso, cordiale e competente. Grazie ancora di esserci."