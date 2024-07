Casalbore: anche per il 2024 contributi per nuove residenze e attività Bando fondo comuni marginali. L'annuncio del sindaco Emilio Salvatore

L'amministrazione comunale di Casalbore guidata da Emilio Salvatore ha pubblicato, anche per il 2024, il bando per la concessione di contributi a coloro che trasferiscono la propria residenza nel comune di Casalbore e, contemporaneamente, acquistano o prendono in locazione un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione. O, in alternativa, a coloro che aprono una nuova attività nel settore commerciale, artigianale o agricolo che abbia sede nel nostro comune.

"Il contributo massimo concedibile è pari ad euro 5.000,00, per i nuovi residenti, e ad euro 15.000 per chi apre una nuova attività (fino ad esaurimento fondi disponibili).

Per le tre annualità (2022, 2023 e 2024) il nostro comune è risultato beneficiario di 127.123,76 euro stanziati dal Dipartimento per le politiche di coesione a valere sul ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’. Per l’anno 2024 vi è una disponibilità finanziaria complessiva pari ad euro 64.750,78.

Nel bando consultabile sul sito del comune ci sono tutte le modalità. La richiesta va presentata entro il 15 luglio 2024 alle ore 12,00, utilizzando unicamente il modello predisposto.