Ariano: quel grosso cespuglio in piena curva che ostruisce la visibilità Un serio pericolo per auto e pullman diretti verso piazza Mazzini e via Giacomo Matteotti

La sezione dedicata alle segnalazioni del giorno è tra le più gettonate e pertanto ringraziamo chi continua ad interpellarci per tentare attraverso la nostra testata di arrivare in qualche modo alla risoluzione dei problemi. E spesso accade, come nel caso dell'inquinamento lungo la strada panoramica accanto alla caserma dei carabinieri.

Quella di oggi ci arriva da via Fontananuova. Un cespuglio misto tra erbacce e arbusti in prossimità dell'ultima curva, per intenderci all'altezza dei palazzi Camuso lungo la strada che porta al bivio di piazza Mazzini e via Giacomo Matteotti dalla Variante risulta essere davvero pericoloso. Visibilità pari a zero e rischio incidenti. Viene rivolto un invito al comune ad intervenire prima che accada davvero qualcosa l'irreparabile.